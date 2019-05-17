Больше всего досталось малому и среднему бизнесу, сообщает DEITA.RU.

Независимое агентство MAGRAM Market Research установило, что в прошлом году более половины мелких и средних компаний России столкнулись с блокировками их средств на банковских счетах. Это привело к полной остановке транзакций и, как следствие, паузы в работе и упущенной выгоде.

Данные для изучения специалистами были получены от руководителей 2 300 компаний малого и среднего бизнеса из 23 регионов России. При этом о далеко идущих негативных последствиях блокировок заявили 43% бизнесменов.

Вместе с тем, по словам самим предпринимателей, 51% всех блокировок происходил по их вине.