Кредитные организации выступили за то, чтобы получить право совместно с заёмщиками обсуждать детали погашения займов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Ассоциация российских банков предложила ЦБ предусмотреть возможность полюбовного изменения условий выплат по кредиту заёмщиками.



В частности, представители финансовой сферы говорят о том, что необходимо ввести порядок, при котором банк и клиент в случае возникновения непредвиденной ситуации могли договориться о том, что сначала будет выплачиваться тело кредита, а затем проценты до долгу.

По словам инициаторов новеллы, к такому предложения их подтолкнула практика, которого говорит о том, что очень часто заёмщики не могут расплатиться с кредитами из-за постоянно растущей суммы за проценты.

Таким образом, сами банки смогут предлагать своим клиентам сначала гасить основной долг, а неустойку уже во вторую очередь.

Дмитрий Шевченко