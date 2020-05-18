Банки предупредили власти о списании алиментов

Представители российских банков обратились к Министерству юстиций и Центробанку в связи со скорым вступлением нового закона в силу. Закон предполагает, что с 1 июня текущего года банки будут фильтровать поступление средств на счета клиентов, благодаря чему социальные выплаты будут защищены от взыскания по долгам. Однако в кредитных организациях выражают опасения, что со счетов будет происходить списание добровольных алиментов на детей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РБК».



Менее чем через 2 недели вступают в силу новые поправки в закон «Об исполнительном производстве». Согласно нововведению, будет введена специальная маркировка для видов дохода россиянина, код для каждого вида будет определять Центробанк. Благодаря этому ряд выплат будет защищен от взыскания в счет долгов, таких, как например социальные пособия. Отследив поступление средств, которые нельзя списать в счёт долгов, они списываться специалистами не будут.

Банки предполагают, что сложности могут возникнуть при определении поступления средств от россиянина, добровольно или по решению суда, перечисляющего алименты на детей. Не определив данный вид средств, как тот, который нельзя списывать в счёт долгов, специалисты банков могут лишить должника средств для содержания ребёнка.

В связи с этим Ассоциацией банков России было направлено письмо, адресованное Минюсту и финансовому регулятору, отмечает портал РБК. В обращении указано на значимый пробел в законе, а также обозначена просьба. АБР предлагает Минюсту не наказывать кредитные организации за вероятные нарушение правил маркировки в течение 3 месяцев после вступления закона в силу. Помимо этого, банки просят ведомство разъяснить момент – обязаны ли будут клиенты сами маркировать подобные платежи.

Ранее сообщалось, что в субъектах РФ планируют ужесточить условия продажи спиртного. Так, например, будет запрещено реализовывать спиртную продукцию в барах, кафе и ресторанах, которые располагаются в жилых домах, при условии, что площадь зала обслуживания составляет не более 50 квадратных метров.