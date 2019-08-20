Кредитные организации предупреждают своих клиентов об участившихся атаках на счета, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом подтвердили «Известиям» сразу в нескольких банках, находящихся в первой тридцатке рейтинга.

По имеющейся информации, атаки на счета клиентов происходят посредством электронной почты, sms-сообщений, социальных сетей и на сайтах.

При этом банки были вынуждены подтвердить тот факт, что сегодня происходит утечка персональных данных, которые позднее используются в мошенничестве. Также банки заявили, что злоумышленники применяют для своих черных дел голосовых роботов и поддельные звонки из службы безопасности.

В одном из банков клиентов о возможном мошенничестве предупреждают объявлением, что если звонят из банка и просят сказать код, то это звонит мошенник.

Екатерина Брязгунова