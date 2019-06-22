Во всех семидесяти пяти банках, который проверил ЦБ, выявлены нарушения кибербезопасности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, назвала их неопасными сейчас, но поводом для тревоги в дальнейшем – если не принять мер.

Существующее пренебрежение и непонимания обществом мерами кибербезопасности как в финансовом секторе, так и в целом, может привести к неприятным последствиям. Отношение стоит изменить, чтобы продолжать работать эффективно и избежать угроз, по ее словам.

Напомним, что ЦБ вправе контролировать финансовые институты в плане выполнения требований кибербезопасности в 2018 году.

Анастасия Туркова