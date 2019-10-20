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Банки проверят телефонные номера клиентов
Банкам придется проверять все телефонные номера клиентов, сообщает DEITA.RU. Соответствующее предложение поступило от Кабмина.
По словам руководителя одного из комитетов Государственной Думы Анатолия Аксакова, расходы по созданию системы по проверке номеров телефонов лягут на плечи кредитных организаций. Эта мера на сегодняшний день просто необходима для того, чтобы максимально обезопасить граждан от звонков навязчивых коллекторов и опасных аферистов.
Российское правительство, пишут «Известия», хочет обязать банки сверять паспортные данные и те данные, на которые оформлен телефонный номер. Также кредитные организации смогут узнать, насколько часто потенциальные клиенты пользуются данным номером.
Отмечается, что ранее данную опцию уже собирались вводить, но тогда речь шла о желании или нежелании кредитных организаций. В общем, в обязанности банков это не должно было войти.
Екатерина Брязгунова