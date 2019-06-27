Россиянам выдают всё меньше "пластика", сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

За прошедший май текущего года банки выдали на 6% меньше кредитных карт, чем это было год назад за этот же период. Глава агентства Frank RG Юрий Грибанов говорит о том, что рынок "кредиток" в России приблизился к своему насыщения и поэтому банки существенно замедлили выпуск новых карточек, т.к. просто стало меньше клиентов.

Вместе с тем, специалисты Объединенного кредитного бюро отмечают и ещё одну тенденцию: в России продолжает расти средний лимит, выдаваемый по карте. С начала года он увеличился на 7% и составил более 80 тысяч рублей.

Эксперты не спешат делать чёткие прогнозы относительно устойчивого тренда в выдаче "пластика" и предлагают подождать ещё пару месяцев, чтобы сделать более точные выводы.

Как бы то ни было, Центробанк уже начал повышать коэффициенты по выдаче кредитов, чтобы избежать надувания "пузыря" на рынке кредитования.

Таким образом, получить кредит даже на карте стане сложнее.

Дмитрий шевченко