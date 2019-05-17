Будет использован метод тайного покупателя, сообщает DEITA.RU.

В целях проверки соблюдения прав россиян, Банк России начнёт проверки финансовых учреждений. Об этом сообщил журналистам глава службы по защите прав потребителей ведомства Михаил Мамута. Точных дат он не назвал, однако сказал, что проверки начнутся "в ближайшее время".

По словам Мамуты, в случае обнаружения нарушений, к банкам могут быть применены штрафы. При этом, приоритетными направлениями проверок станут продажи инвестиционного страхования жизни и электронных полисов ОСАГО.

Мамута добавил, что руководству регулятора важно направить проверки в то, где есть максимальные риски для потребителей.