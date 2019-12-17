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Банки сговорились против бизнеса
Такого мнения придерживаются российские бизнесмены, сообщает DEITA.RU.
Представители Московского отделения «Опора России» обратились в Федеральную антимонопольную службу из-за многочисленных жалоб, с которым к ним обращаются представители малого бизнеса. Российские предприниматели недовольны резким увеличением стоимости банковских услуг в части тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.
А своих письмах, адресованных «Опоре России», указано, что предприниматели подозревают сговор среди кредитных организаций, пишет РБК.
«Опора России» в своем обращении в ФАС отмечает, что повышение тарифов на сегодняшний день не имеет никакого экономического смысла, так как еще больше усложнит жизнь российским бизнесменам.
Екатерина Брязгунова