Банки сговорились против бизнеса

Такого мнения придерживаются российские бизнесмены, сообщает DEITA.RU.

Представители Московского отделения «Опора России» обратились в Федеральную антимонопольную службу из-за многочисленных жалоб, с которым к ним обращаются представители малого бизнеса. Российские предприниматели недовольны резким увеличением стоимости банковских услуг в части тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.

А своих письмах, адресованных «Опоре России», указано, что предприниматели подозревают сговор среди кредитных организаций, пишет РБК.

«Опора России» в своем обращении в ФАС отмечает, что повышение тарифов на сегодняшний день не имеет никакого экономического смысла, так как еще больше усложнит жизнь российским бизнесменам.

Екатерина Брязгунова