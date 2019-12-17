telegr wh call

Новости

«Бедных будут расстреливать» — заявление депутата разгневало россиян

17 Декабрь 2019, 17:45

Банки сговорились против бизнеса

17 Декабрь 2019, 17:30

Россияне рассказали о насилии в семье

17 Декабрь 2019, 17:15

Ким Чен Ын, Нарендра Моди и Мадонна: высокие гости Приморья 2019 года

17 Декабрь 2019, 17:00

Две важные дороги закрыли из-за гололеда

17 Декабрь 2019, 16:45

«Слезы текли у обеих» - пьяные женщины выбросили породистую собаку с балкона

17 Декабрь 2019, 16:30

Глава ГИБДД рассказал, можно ли говорить по телефону в пробке

17 Декабрь 2019, 16:15

Штормовое предупреждение объявили на Дальнем Востоке

17 Декабрь 2019, 16:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Банки сговорились против бизнеса

касса

Такого мнения придерживаются российские бизнесмены, сообщает DEITA.RU.

Представители Московского отделения «Опора России» обратились в Федеральную антимонопольную службу из-за многочисленных жалоб, с которым к ним обращаются представители малого бизнеса. Российские предприниматели недовольны резким увеличением стоимости банковских услуг в части тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.

А своих письмах, адресованных «Опоре России», указано, что предприниматели подозревают сговор среди кредитных организаций, пишет РБК.

«Опора России» в своем обращении в ФАС отмечает, что повышение тарифов на сегодняшний день не имеет никакого экономического смысла, так как еще больше усложнит жизнь российским бизнесменам.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Медведев доволен узбеками

Правительство Медведева обманывает народ шестой пенсионной реформой

Медведев требует ужесточить штрафы

Популярное

«По всему краю ужасы» — дороги в Приморье превратились в лед

Инспектор ГИБДД застрелит водителя в этом случае

«Позорище»: В Большом Камне «отменили» Новый год

«Пострадавшего принести в жертву»: Авария случилась на важной стройке в Приморье
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...