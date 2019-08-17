Россиянин случайно узнал, что банк знает о нем буквально все, сообщает DEITA.RU.



Автор канала в Яндекс.Дзен «Финансовые новости» случайно узнал, что его банк шпионит за ним. Дело в том, что мужчина получил сообщение о том, что его карта просрочена, а новую он может получить в отделении у дома. Только дело в том, что автор не прописан в доме, в котором проживает – квартиру он снимает – и не так давно.

Кроме того, автор признался, что в то отделение, куда его отправили за картой, он ни разу не заходил. Так откуда же банку знать, куда доставлять карту? Как оказалось, все просто: в телефоне установлено приложение онлайн-банка. И это приложение собирает все данные об использовании телефона. В том числе, и геолокацию.

Елена Миронова