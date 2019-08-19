Платёжные системы пошли навстречу российскому бизнесу, сообщает DEITA.RU.



В России с 1 октября будут снижены проценты, которые торговые точки платят банкам за операции по безналичному расчету. Как пишет «Коммерсантъ», три платежные системы сообщили об этом в банки.

С октября «Мир», MasterCard и Visa снизят комиссию за оплату картами ряда товаров. Изменения коснутся социально значимых покупок, а также дорогих. Максимальный уровень комиссии заморозят на уровне 10 тысяч рублей.

Например, иностранные системы снизят комиссию за оплату лекарств в аптеках до 1,3%. «Мир» установил свой процент для лечебных и образовательных учреждений - 0,3%. Ставки у других систем по этой категории от 0,8 до 1%.

Снижение комиссии банкам должно облегчить давление на российский бизнес. По данным издания, в год предприниматели отдают банкам в виде комиссий за расчет по картам до 250 млрд рублей.

Елена Миронова