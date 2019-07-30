Кредитные организации идут навстречу гражданам и начинают прощать им небольшие штрафы, сообщает DEITA.RU.

Портал Banki.ru опросил представителей множество российских банков и выяснил интересную закономерность: всё чаще финансовые организации готовы простить своим клиентам небольшие оплошности, выражающиеся в маленьких денежных суммах, например, комиссию за некоторые виды операций.

В самих банкам отмечают, что возврат денег клиенту в подобных случаях обходиться самим организациям дешевле, чем долгое сопровождение этого небольшого долга.

Кроме этого, такой подход, по словам представителей данного сектора, повышает лояльность клиентов, а также страхует банк от повторения подобной ситуации: человек уже будет знать, за что с него могут взять дополнительную комиссию.

В Центробанке России также подтвердили, что иногда жалобы людей на действия банков доходят даже и до них. Именно поэтому финансовые организации стараются лишний раз не доводить дело до столь высоких кабинетов.

Дмитрий Шевченко