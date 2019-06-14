Родители возмущены, но не могут ничего поделать, сообщает DEITA.RU.



Российские банки добрались до детей. Стало известно о том, что организации выдают кредиты выпускникам школ. Об одном таком случае «Ура.ру» рассказала мама ученика одной из российских школ.

По словам женщины, кредит ее сыну (которому только исполнилось 18 лет, но он все еще школьник) выдал банк «Тинькофф». Мальчику позвонили и предложили карту с лимитом в 125 тысяч рублей. Оператор рассказал школьнику, что тот ничего не будет должен банку - платить ничего не надо.

Когда ситуацией заинтересовались журналисты, выяснилось, что действительно десятка банков России готова давать кредиты 18-летним. Однако почти все требуют подтвердить доход. Такие документы не нужны только в «Тинькофф» и Qiwi-банке. В первой организации рассказали, что выдача кредитов неработающим школьникам - техническая ошибка. В Qiwi-банке никаких ошибок не нашли - кредиты детям дают, но после передачи контактов родителей.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что Дмитрий Медведев дал россиянам новый совет. Он посоветовал пенсионерам, которым не хватает денег, идти в бизнес. Даже рассказал одну историю из своего прошлого.

Елена Миронова