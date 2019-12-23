Банки станут отказывать в обслуживании некоторым клиентам

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Клиенты российских банков, уже успевшие предоставить свои биометрические данные, теперь смогут получать услуги дистанционно. Соответствующее приложение появилось на крупнейших мобильных платформах – 3000 россиян уже успели воспользоваться его преимуществами, сообщает DEITA.RU.

Единая биометрическая система – новшество от банкиров – станет полезной, пожалуй, для каждого. Порой даже самые важные операции и переводы не совершить без личного присутствия в отделении банка. Однако, уверяют кредитные организации, будущее уже наступило. Сегодня, на пороге 2020 года, в ЕБС хранятся слепки лица и голоса более, чем 100 000 человек со всей страны. И число цифровых копий клиентов банков лишь продолжает расти.

Сегодня с биометрической системой «дружат» 192 банка, и 11 000 отделений по всей России уже оборудованы соответствующим образом. Единственное «но», которое все еще тормозит внедрение столь полезной технологии повсеместно – не слишком большая скорость занесения новых данных. ПО словам экспертов, обычно новый пользователь ЕБС становится частью системы в течение 30 минут – 1 часа, что не всегда комфортно для клиента.

Евгений Черемухин

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