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Банки требуют особых прав для клиентов
Банки обратились в Центробанк и попросили его дать возможность гражданам заявлять о своих доходах самостоятельно, сообщает DEITA.RU. В настоящее время идея обсуждается, но регулятор пока не согласен с мнением кредитных организаций.
В Центробанке не знают, как будет учитываться весь процесс проверки сведений. Однако уже сейчас подобное декларирование работает для малого круга лиц, в основном же банки используют справки 2-НДФЛ и справки о доходах от работодателей. Еще за документами они могут обратится в ФНС и ПФР.
Основная суть идеи в том, чтобы физическое лицо самостоятельно заявляло в банк о своем заработке и меняло данные в течение года. Эти данные банки будут передавать в бюро, а после они будут доступны другим игрокам. Как точно будет проходить этот процесс пока неизвестно.
Отметим, что на сегодня почти каждый пятый россиянин трудится без оформления документов, а большая часть страны приветствует серую зарплату и даже «в конверте». При этом сами россияне не готовы раскрывать все свои доходы банкам, поэтому обсуждается наложение банковской тайны на подобные декларации.
Иван Юрьев