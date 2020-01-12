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6 Декабрь 2019, 18:15

Банки уходят из магазинов

банк, банкомат

Большинство крупных банков отказалось от своих менеджеров в магазинах, сообщает DEITA.RU. 

Как стало известно «Известиям», причина этого в том, что банки перестроили свою работу и решили больше выдавать кредитных карт, а не заключать отдельные договора на выдачу кредита. Подобные кредиты выдают только несколько крупных банков, где считают это подобный инструмент более понятен клиенту в отличии от кредитной карты. 

Оставшаяся часть крупных банков решила отказаться от подобных услуг и развивает направление по выдаче кредитных карт. Уже сейчас банки увеличили грейс-период, то есть время, по которому клиент может не платить, а также с карты можно получать все возможные бонусы. 

В ЦБ же считают, что выдача кредитов в магазинах более безопасное явление по сравнению с кредитными картами, потому что процент не возврата по кредитным картам в два раза выше, нежели чем по кредитам взятым в магазине на покупку чего-то. 

Иван Юрьев

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