Новости
Президент считает, что народ спивается из-за длинных выходных
12 Январь 2020, 12:21
Приставы настигли нерадивого отца в Таиланде
12 Январь 2020, 12:20
Центробанк: всю пенсию можно будет получить сразу
12 Январь 2020, 12:12
Банки уходят из магазинов
12 Январь 2020, 11:59
Черный хлеб подорожает в России
12 Январь 2020, 11:36
Приморцы нарисовали свои права
12 Январь 2020, 10:51
Председатель ЗС ПК Александр Ролик поздравляет с Днем работника прокуратуры России
12 Январь 2020, 10:30
Доставка пассажиров на остров Путятина оказалась незаконной
12 Январь 2020, 10:22
Банки уходят из магазинов
Большинство крупных банков отказалось от своих менеджеров в магазинах, сообщает DEITA.RU.
Как стало известно «Известиям», причина этого в том, что банки перестроили свою работу и решили больше выдавать кредитных карт, а не заключать отдельные договора на выдачу кредита. Подобные кредиты выдают только несколько крупных банков, где считают это подобный инструмент более понятен клиенту в отличии от кредитной карты.
Оставшаяся часть крупных банков решила отказаться от подобных услуг и развивает направление по выдаче кредитных карт. Уже сейчас банки увеличили грейс-период, то есть время, по которому клиент может не платить, а также с карты можно получать все возможные бонусы.
В ЦБ же считают, что выдача кредитов в магазинах более безопасное явление по сравнению с кредитными картами, потому что процент не возврата по кредитным картам в два раза выше, нежели чем по кредитам взятым в магазине на покупку чего-то.
Иван Юрьев