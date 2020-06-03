Новости
Аналитики составили три сценария кризиса в России
3 Июнь 2020, 20:00
Эксперты рассказали, каким водителям нужно бояться скачка цен на ОСАГО
3 Июнь 2020, 19:45
Перед армией надышишься: студенческие военные сборы перенесли на осень
3 Июнь 2020, 19:30
Маркировку товаров не будут переносить на поздний срок
3 Июнь 2020, 19:15
Липовые коронавирусные справки возмутили мэра города
3 Июнь 2020, 18:45
Менее 4% протестированных приморцев имеют антитела к коронавирусу
3 Июнь 2020, 18:30
Пандемия сократит количество сетевых магазинов в России
3 Июнь 2020, 18:15
Правила возврата средств за билеты и путёвки компании смогут изменять в одностороннем порядке
3 Июнь 2020, 18:00
Банки услышали «вопль» 9 тысяч приморцев
За два месяца кредитные организации, работающие в Приморском крае, реструктурировали более 9 тысяч займов жителей края, сообщает ИА DEITA.RU. Совокупная стоимость составила 4,6 млрд рублей.
В дальневосточном ГУ Центробанка рассказали, что за это время поступило более 16 тысяч заявлений о реструктуризации и предоставлении кредитных каникул. Больше всего приморцы просили предоставить льготы по потребительским займам. В результате кредитные организации смягчили условия практически для 2/3 заявлений. Наибольше всего под программы банка или государства попали автокредиты и ипотека.
В ЦБ заявили, что банкам рекомендовали предоставлять отсрочки, придерживаясь правил в законодательстве. В среднем рассмотрение заявки проходило в течение пяти дней, если был отказ, то его необходимо было прописать в ответном письме.
Напомним, что кредитные каникулы – время когда граждане пострадавшие от последствий коронавирусной эпидемии могут в течение полугода не оплачивать кредиты. Подобные программы были разработаны, как банками, так и правительством РФ.