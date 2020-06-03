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Банки услышали «вопль» 9 тысяч приморцев

банк, банкомат

За два месяца кредитные организации, работающие в Приморском крае, реструктурировали более 9 тысяч займов жителей края, сообщает ИА DEITA.RU. Совокупная стоимость составила 4,6 млрд рублей. 

В дальневосточном ГУ Центробанка рассказали, что за это время поступило более 16 тысяч заявлений о реструктуризации и предоставлении кредитных каникул. Больше всего приморцы просили предоставить льготы по потребительским займам. В результате кредитные организации смягчили условия практически для 2/3 заявлений. Наибольше всего под программы банка или государства попали автокредиты и ипотека. 

В ЦБ заявили, что банкам рекомендовали предоставлять отсрочки, придерживаясь правил в законодательстве. В среднем рассмотрение заявки проходило в течение пяти дней, если был отказ, то его необходимо было прописать в ответном письме.

Напомним, что кредитные каникулы – время когда граждане пострадавшие от последствий коронавирусной эпидемии могут в течение полугода не оплачивать кредиты. Подобные программы были разработаны, как банками, так и правительством РФ. 

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