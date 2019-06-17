До десяти миллионов могут повысить страховые выплаты тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, сообщает DEITA.RU.

Для граждан и некоторых юридических лиц – а именно социально ориентированных – увеличат страховые выплаты в случае банкротства банка.

Если вдруг у банка отозвали лицензию, клиентам могут выплатить суммы до десяти миллионов. Это позволит не потерять крупные суммы, хранящиеся у вкладчиков на одном счету. Как именно будут определять, кому и в каких ситуациях выплачивать компенсации, еще не известно. Но есть предположение, что это коснется наследства, выплат по решению суда и денег, полученных при продаже недвижимости.

Анастасия Туркова