Банки ввели новое ограничение для россиян

Лазеек для проведения сомнительных операций становится всё меньше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Центробанк рекомендовал банкам отказывать в операциях с векселями в тех случаях, когда данное действие может быть сделано в целях ухода от налогов, обналичивания "серых" денег и оплаты каких-либо услуг без использования денег.

Как стало известно изданию, причиной введения такой меры стало усиление борьбы с подозрительными операциями, за которыми могут скрываться мошеннические схемы и преступные умыслы.

В частности, с помощью векселей возможно выводить деньги за рубеж. Кроме этого, злоумышленники потенциально могут воспользоваться данным видом расчёта для финансирования терроризма.

В регуляторе отметили, что использование векселей в сомнительных операциях стало трендом конца прошлого года среди злоумышленников.

Дмитрий Шевченко