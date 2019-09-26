Банки ввели новое ограничение для россиян

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Лазеек для проведения сомнительных операций становится всё меньше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Центробанк рекомендовал банкам отказывать в операциях с векселями в тех случаях, когда данное действие может быть сделано в целях ухода от налогов, обналичивания "серых" денег и оплаты каких-либо услуг без использования денег.
Как стало известно изданию, причиной введения такой меры стало усиление борьбы с подозрительными операциями, за которыми могут скрываться мошеннические схемы и преступные умыслы.
В частности, с помощью векселей возможно выводить деньги за рубеж. Кроме этого, злоумышленники потенциально могут воспользоваться данным видом расчёта для финансирования терроризма.
В регуляторе отметили, что использование векселей в сомнительных операциях стало трендом конца прошлого года среди злоумышленников.
Дмитрий Шевченко