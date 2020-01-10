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6 Декабрь 2019, 18:15

Банки взвалили платежи на плечи клиентов

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Денежные переводы по «Системе быстрых платежей» с 1 января наступившего года стали платными для банков в России. По доброй традиции, это не помешало кредитным организациям переложить бремя расходов на своих клиентов, взимая комиссию с каждого их перевода, сообщает DEITA.RU

В Центробанке отмечают, что уже зарегистрированы случаи, когда сумма комиссии возрастает десятикратно – относительно той, что фактически обязан уплатить Системе банк. Для них она составляет в среднем, 1.2% от суммы исходящей транзакции, но не меньше 35 рублей. Несмотря на это, часть банков «благородно» отказались взимать комиссии с клиентов.

Впрочем, большая часть банкиров все же взвалила на плечи граждан свои обязательства перед СБП. Несмотря на это, быстрые переводы через Систему, доступные любому, у кого есть смартфон, – вещь довольно удобная. Именно поэтому эксперты уверены, что она останется самой востребованной услугой, как более простой способ отправить деньги адресату.

Евгений Черемухин

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