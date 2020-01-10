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10 Январь 2020, 13:00
Банки взвалили платежи на плечи клиентов
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10 Январь 2020, 12:00
Банки взвалили платежи на плечи клиентов
Денежные переводы по «Системе быстрых
платежей» с 1 января наступившего года стали платными для банков в России. По
доброй традиции, это не помешало кредитным организациям переложить бремя
расходов на своих клиентов, взимая комиссию с каждого их перевода, сообщает
DEITA.RU
В Центробанке отмечают, что уже зарегистрированы случаи, когда сумма комиссии возрастает десятикратно – относительно той, что фактически обязан уплатить Системе банк. Для них она составляет в среднем, 1.2% от суммы исходящей транзакции, но не меньше 35 рублей. Несмотря на это, часть банков «благородно» отказались взимать комиссии с клиентов.
Впрочем, большая часть банкиров все же взвалила на плечи граждан свои обязательства перед СБП. Несмотря на это, быстрые переводы через Систему, доступные любому, у кого есть смартфон, – вещь довольно удобная. Именно поэтому эксперты уверены, что она останется самой востребованной услугой, как более простой способ отправить деньги адресату.
Евгений Черемухин