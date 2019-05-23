Такой законопроект рассмотрят депутаты Госдумы во втором чтении, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».



Депутаты Госдумы в среду, 22 мая, рассмотрят во втором чтении проект закона, который позволит банкам взыскивать земельные участки до завершения сельскохозяйственных работ (до 1 ноября), но при условии сохранения прав залогодателей на произведенную или переработанную на таком земельном участке сельскохозяйственную продукцию.

Сейчас взыскивать земли можно только после истечения соответствующего периода сельхоз работ. Это, считают депутаты, приводит к тому, что все сельскохозяйственные земли относят к обеспечению II категории качества. Из-за этого банки неохотно принимают такие земли в качестве залога.

Елена Миронова