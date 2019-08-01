Кредитные организации нацелились на новую категорию клиентов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Рынок частного кредитования переориентируется на граждан, которым уже недалеко до пенсии. Кредитные организации собрались привлекать их специальными условиями обслуживания и мотивировать на дальнейший перевод к ним пенсий.

Как отмечают эксперты, пенсионеры являются желанной и перспективная категорией клиентов для банков, они отличаются платёжной дисциплиной и имеют стабильный источник дохода.

Многие банки уже начали предлагать пенсионерам льготные ставки и специальные условия обслуживания. В ближайшее время такие финансовые гиганты, как ВТБ и Сбербанк планируют также включиться в борьбу за предпенсионеров.

Эксперты отмечают, что при выстраивании грамотной коммуникации с предпенсионерами есть большая вероятность, что человек захочет обслуживаться в банке и с выходом на пенсию.

Дмитрий Шевченко