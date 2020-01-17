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Банки заманивают клиентов низкими требованиями
БКИ «Эквифакс» (Бюро кредитных историй) провело исследование и зафиксировало смягчение требований банков к заемщикам по ипотечным кредитам, несмотря на возможность увеличения их рисков, сообщает DEITA.RU по материалам «Ъ».
Эксперты БКИ считают, что в текущем 2020 году кредитные организации ужесточат подход к выдаче займов наличными, однако снизят эти требования для ипотечников, поскольку эти клиенты являются наиболее стабильными из всех сегментов кредитования.
Исследования показали, что эти требования ослаблялись последние три года и могут привести к росту риска по ипотеке в будущем. Эксперты также обеспокоены тем, что в совокупности со снижением цен на недвижимость, такая ситуация может привести к обесценению банковских залогов.
Крупные же банки, такие как ВТБ и Райффайзенбанк, утверждают, что снижение качества заемщиков они не наблюдают. По словам их представителей, риск по ипотечным кредитам сейчас близок к историческим минимумам, и его рост будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране. Риск по другим кредитам зависит от платежного поведения заемщиков. Впрочем, многие банки уже отметили ухудшение платежеспособности клиентов по потребительским кредитам, поэтому их кредитная политика в данном сегменте начала ужесточаться.
Ирина Елкина