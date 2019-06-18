В принудительном порядке некоторые банки заставляют клиентов сдать биометрию, сообщает DEITA.RU, со ссылкой на «Коммерсантъ». Охота на граждан ведется неправомерно, поскольку эта процедура указана как не обязательная. Как правило, граждан просят сфотографироваться.

Один из таких давящих банков, как передает источник, «Открытие». Также отличился Почта-банк. Там вам не дадут так запросто открыть вклад, оформить кредит или выпустить карту. Аргумент один: это делается по закону о противодействии отмыванию средств и спонсированию терроризма. А уж каким способом закон выполнять это дело внутреннее.

Как прокомментировали ситуацию юристы, это все-таки беспредел. Вклады и карты оформляются по публичному договору, в отличие от кредита. Биометрию требовать нельзя. Но можно отказаться обслуживать клиента, который не захотел ее сдавать, добавляют специалисты.

Неправомерность начатой банками политики подтвердили в ЦБ и Росфинмониторинге.

Анастасия Туркова