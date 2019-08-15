Российские банки могут перейти на отрицательную процентную ставку по депозитам, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Эксперты отмечают тренд в российском банковском секторе, когда отечественные финансовые организации вводят отрицательные процентные ставки.

Отрицательный процент означает, что коммерческие банки не будут размещать деньги в Центробанке, а будут искать другие, более рискованные варианты для размещения, чтобы принести вкладчикам деньги с процентами.

По словам экспертов финансового рынка, подобная тенденция — уже не исключение. Специалисты отмечают, что в конце прошлого года население начало массово выводить валюту со счетов, и, чтобы избежать дефицита ликвидности, банки начали поднимать ставки по вкладам.

Соответственно, стоимость обслуживания валютных вкладов со временем будет превышать начисляемые по ним проценты.

Дмитрий Шевченко