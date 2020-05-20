Банкинг и ОСАГО: мошенники активизировались во Владивостоке

За время режима самоизоляции количество преступлений связанных с мошенничеством финансовых средств выросло на 25-30%, считает председатель Некоммерческого партнёрства Лига финансовых институтов, член общественного совета УМВД по Приморскому краю Александр Ивашкин.



По его словам, в период с апреля по май количество попыток мошеннических действий в отношении клиентов финансовых институтов выросло более чем на 25-30% по сравнению с прошлогодним периодом.

«При этом основные мошеннические схемы предлагаются в банкинге, на втором месте стоят поддельные интернет-магазины с правом оплаты товара, но без права его получения и вирусные интернет-сайты с вредоносными программами кражи личных данных или банковских карт. На третьем месте по числу мошеннических действий находится страховой бизнес, вернее ОСАГО - продажа полисов с минимальными коэффициентами, когда мошенники предлагают дешевле купить полис», - рассказал ИА DEITA.RU Александр Ивашкин.

Он отметил, что в этот период пандемии злоумышленники используют телефонные звонки и интернет-пространство для своих злодеяний. Основными акцентами выставляется негативная информация по коронавирусной болезни и экономия личных средств во время пандемии.