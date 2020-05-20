Новости
Новый врио губернатора первым делом поднял зарплаты чиновникам
20 Май 2020, 16:15
В Сахалинской области археологи изучат 25 древних поселений
20 Май 2020, 16:00
Большинство дальневосточных новобранцев не уедут далеко от дома
20 Май 2020, 15:45
Банкинг и ОСАГО: мошенники активизировались во Владивостоке
20 Май 2020, 15:15
Для большинства школьников Приморья закончился учебный год
20 Май 2020, 14:45
Особый режим отменили в Приморье
20 Май 2020, 14:15
Абоненты Tele2 стали покупать больше книг и меньше заказывать на AliExpress
20 Май 2020, 14:00
Трутнев взял на контроль строительство канатной дороги
20 Май 2020, 13:45
Банкинг и ОСАГО: мошенники активизировались во Владивостоке
На 30% выросло количество мошенничеств во Владивостоке
За время режима самоизоляции количество преступлений связанных с мошенничеством финансовых средств выросло на 25-30%, считает председатель Некоммерческого партнёрства Лига финансовых институтов, член общественного совета УМВД по Приморскому краю Александр Ивашкин.
По его словам, в период с апреля по май количество попыток мошеннических действий в отношении клиентов финансовых институтов выросло более чем на 25-30% по сравнению с прошлогодним периодом.
«При этом основные мошеннические схемы предлагаются в банкинге, на втором месте стоят поддельные интернет-магазины с правом оплаты товара, но без права его получения и вирусные интернет-сайты с вредоносными программами кражи личных данных или банковских карт. На третьем месте по числу мошеннических действий находится страховой бизнес, вернее ОСАГО - продажа полисов с минимальными коэффициентами, когда мошенники предлагают дешевле купить полис», - рассказал ИА DEITA.RU Александр Ивашкин.
Он отметил, что в этот период пандемии злоумышленники используют телефонные звонки и интернет-пространство для своих злодеяний. Основными акцентами выставляется негативная информация по коронавирусной болезни и экономия личных средств во время пандемии.