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Банкир рассказал о любителях брать автомобиль в кредит
Менеджер немного старше сорока лет с двоими детьми –
подобный портрет составили представители «Русфинанс банка», который
проанализировал россиян, которые чаще всего берут кредиты на покупку автомобилей,
сообщает DEITA.RU.
По словам представителя банка, среднестатистический заёмщик - менеджер трудится в частной организации, не обязательно в каком-то определённом регионе, отмечают «РИА новости». Кроме того, в банке проанализировали и марки автомобилей, на которые чаще всего оформляют кредит. Автомобили марок Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda заняли лидирующие позиции в данном рейтинге.
Напомним, Дмитрий Медведев в 2020 году планирует возобновление льготных программ по покупке автомобилей российской сборки. Известно, что сами программы останутся без изменений, а затраты на них составят порядка пяти миллиардов рублей.
Софья Корф