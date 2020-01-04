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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Банкир рассказал о любителях брать автомобиль в кредит

Кредит

Менеджер немного старше сорока лет с двоими детьми – подобный портрет составили представители «Русфинанс банка», который проанализировал россиян, которые чаще всего берут кредиты на покупку автомобилей, сообщает DEITA.RU.

По словам представителя банка, среднестатистический заёмщик - менеджер трудится в частной организации, не обязательно в каком-то определённом регионе, отмечают «РИА новости». Кроме того, в банке проанализировали и марки автомобилей, на которые чаще всего оформляют кредит. Автомобили марок Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda заняли лидирующие позиции в данном рейтинге.

Напомним, Дмитрий Медведев в 2020 году планирует возобновление льготных программ по покупке автомобилей российской сборки. Известно, что сами программы останутся без изменений, а затраты на них составят порядка пяти миллиардов рублей.

Софья Корф

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