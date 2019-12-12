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Банкомат с 6 млн вынесли из торгового центра
Банкомат с шестью миллионами украли в Югре, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
На данный момент силы местных полицейских брошены на поиски преступников.
Кража произошла ранним утром в среду, 11 декабря, в известном городском торговом центре. Трое злоумышленников просто-напросто вынесли банкомат из здания торгового центра еще до его открытия. После чего погрузили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.
Двумя днями ранее, 9 декабря, в приморской Находке произошло похожее преступление. Преступники ограбили Сбербанк, унеся с собой шесть миллионов.
Екатерина Брязгунова