Получить наличные деньги можно будет с помощью мобильного приложения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Сбербанк заявил о запуске нового сервиса, с помощью которого можно перевести деньги любому человеку с их последующим снятием в банкомате.

Для этого будет достаточно совершить перевод через мобильное приложение банка либо по номеру телефона контрагента, либо по его ФИО.

После этого нужно будет лишь подтвердить перевод по СМС. Примечательно, что пока деньги из банкомата не будут получены - перевод можно будет в любой момент отменить.

Дополнительно сообщается, что комиссия за использование нового сервиса ниже, чем при переводах в офисе наличными: 1,5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1 000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что в России будут повсеместно использовать биометрию граждан. Она будет задействована в аэропортах и документообороте.

Дмитрий Шевченко