Главная кредитная организация России персонализировала свои банкоматы с сенсорным экраном, сообщает DEITA.RU. На данный момент в стране модернизированы 44 тысячи банкоматов, до конца текущего года такой операции подвергнутся все сенсорные банкоматы.

Как рассказали в Сбербанке, каждому клиенту банка после прохождения идентификации будет предложено выполнить все операции, которые он совершал прежде. Кроме того, для всех будут подготовлены специальные предложения, клиентов поздравят с днем рождения и предложат подарок по этому случаю.

Ранее прошла информация о том, что теперь клиенты Сбербанка могут по номеру телефона или фамилии, имени и отчестве получить перевод. Для новых переводов не нужно иметь при себе банковскую карту.

Екатерина Брязгунова