Банковская карта «Мир» вытесняет конкурентов

Россияне стали чаще пользоваться платёжной системой «Мир», сообщает DEITA.RU.

Как сообщила Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Центробанка России, на российском рынке прослеживается тенденция к увеличению платёжных операций при помощи системы «Мир». На данный момент показатель составляет 18,6%. Более того, в планах на текущий год увеличение данного показателя до двадцати одного процента, отмечает «ТАСС».

Более половины регионов России реализуют на своих территориях сервис прямых выплат из Фонда соцстрахования. Помимо этого, при помощи карты «Мир» проезд на общественном транспорте можно оплатить в 85 городах России.

Как сообщал оператор платёжной системы, уже выпущено более 65 миллионов карт «Мир». Согласно планам, до конца года необходимо, чтобы количество выпущенных карт увеличилось ещё на 2 млн экземпляров.

Некоторые операции, проведённые при помощи популярных платёжных систем США, были заблокированы в начале второй декады марта 2014 года. Эти события и дали старт запуску платёжной системы «Мир».

Софья Корф