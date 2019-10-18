Банковская утечка данных: россияне могут лишиться денег и квартир

Очередная база данных кредитного учреждения попала в Сеть, сообщает DEITA.RU.



В конце августа в Сеть утекла огромная, более миллиона имен, база данных клиентов банка. Однако известно об этом стало в середине октября.

Документ с данными более миллиона клиентов нашел специалист по кибер безопасности. По словам эксперта, поисковики успели увидеть этот документ, поэтому выдавали его в результатах поисков. Это значит, пишут «Ведомости», что злоумышленники могли завладеть информацией.

В документе содержались все паспортные данные клиентов, прописка и данные о кредите и кредитной истории.

Как пишет Ura.ru, сама по себе эта информация не несет угрозы даже в руках мошенников. Однако если мошенник с этими данными и мошенник, работающий в МФЦ, объединят усилия, ущерб может быть колоссальным. Например, злоумышленники могут подделать электронную подпись и подтверждать ей сделки с недвижимостью – продажу вашей квартиры себе же.

Елена Миронова