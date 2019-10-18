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Банковская утечка данных: россияне могут лишиться денег и квартир
Очередная база данных кредитного учреждения попала в Сеть,
сообщает DEITA.RU.
В конце августа в Сеть утекла огромная, более миллиона имен, база данных клиентов банка. Однако известно об этом стало в середине октября.
Документ с данными более миллиона клиентов нашел специалист по кибер безопасности. По словам эксперта, поисковики успели увидеть этот документ, поэтому выдавали его в результатах поисков. Это значит, пишут «Ведомости», что злоумышленники могли завладеть информацией.
В документе содержались все паспортные данные клиентов, прописка и данные о кредите и кредитной истории.
Как пишет Ura.ru, сама по себе эта информация не несет угрозы даже в руках мошенников. Однако если мошенник с этими данными и мошенник, работающий в МФЦ, объединят усилия, ущерб может быть колоссальным. Например, злоумышленники могут подделать электронную подпись и подтверждать ей сделки с недвижимостью – продажу вашей квартиры себе же.
Елена Миронова