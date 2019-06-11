Клиенты известного российского банка неожиданно задолжали сотни тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

Как пишет URA.RU, клиенты получили средства на свои счета, позднее они были списаны в двух-, а то и в трехкратном размере.

Так, каждый клиент получил порядка 10–15 тысяч рублей на счет банковской карты, однако после первой же оплаты появился овердрафт. В результате с некоторых счетов были сняты в два, а то и в три раза больше, чем зачислено ранее.

Стоит отметить, что специалисты банка заявили, что это не просто ошибка системы, а ее взлом непосредственно работниками банков, имена которых не назывались. Кроме того, все списанные деньги банк клятвенно обещал вернуть.

Ранее прошла информация о том, что мошенники придумали новый способ оформление кредитов на россиян. Так, девушка устроилась в продуктовый магазин на работу, однако через три ночные смены подряд ей принесли на подписание отнюдь не договор о трудоустройстве, а кредитный договор, который, как полагали товароведы, уставшая сотрудница подпишет, даже не задумываясь.

Екатерина Брязгунова