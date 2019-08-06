Информация с данными клиентов топ-20 российских банков утекла в Сеть, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Компания DeviceLock, специализирующаяся на противодействии утечкам информации, заявила о том, что на "чёрном рынке" появились базы с данными россиян.



Также специалисты отмечают, что такие базы сильно подорожали за последнее время. Сейчас злоумышленники продают одну запись уже за 70 рублей, вместо 20, как это было раньше.

При этом, основными местами распространения и продажи баз данных с информацией стали различные сайты в, так называемом, "даркнэте", а также популярном мессенджере Телеграм.

В Центробанке уже заявили о том, что ведут постоянную работу по повышению мер защиты персональных данных.

Дмитрий Шевченко