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19 Август 2019, 19:45

Банковские карты больше не понадобятся россиянам

деньги, карты, карта

Новый способ получения средств в банкоматах внедряют в России, сообщает DEITA.RU.

В ближайшем будущем, чтобы воспользоваться своими счетами при помощи банкомата, не понадобится ни банковская карта, ни телефон. Для этого нужно будет просто прийти лично к банкомату. Сегодня начался процесс интегрирования биометрии в банкоматы различных кредитных организаций.

Как рассказали в «Ростелекоме», на данный момент запущен только пилотный проект, однако в самое ближайшее время система заработает массово. Кроме того, прибегнуть к ней планируется даже в некоторых фитнес-клубах, чтобы людям не нужно было ходить с клубными картами.

Сервис по распознанию лиц массово начнут внедрять в 2020 году. Эту информацию подтвердили и в Промсвязьбанке, и в Тинькофф Банке. Последний уже тестируют новую рабочую схему на своих сотрудниках.

Ранее DEITA.RU неоднократно писало о том, что в России владельцы банковских карт считаются очень незащитной категорией населения. С развитием технологий мошенники придумывают все более новые и неожиданные методы кражи денег у честных граждан. Так, например, российские СМИ рассказали, что, если, отвечая на телефонный звонок с незнакомого номер, нельзя говорить слово «да», так как аферисты смогут благодаря этому обчистить карту владельца. Однако в «Ростелекоме» данную информацию опровергли.

Екатерина Брязгунова

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