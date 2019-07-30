Желающие недобросовестно поживиться заражают сайты особой программой, которая крадет платежные данные пользователей и маскирует их трафик, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Лента.ру».

Такие вредоносные программы называются скиммерами, поясняют исследователи из области безопасности, сотрудники Sucuri.

Так, одно из существующих хакерских объединений грузит скиммеры на фальшивых доменах Google, скрывает трафик с этих адресов. Далее они заменяют привычные буквы и символы на похожие, знакомые пользователю, и ждут перехода людей на нужный сайт.

Скиммер определяет браузер попавшегося человека и передает информацию на сервер злоумышленникам.

Анастасия Туркова