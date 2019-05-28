Количество бактерий на банковских картах превышает количество микробов на деньгах, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли исследователи кредитной компании LendEDU.

При этом количество бактерий превышает в 30 раз показатели, рекомендованные для ресторанов и кафе. Автор исследования Майкл Браун говорит, что из-за высокого количества микробов на банкнотах, деньги можно назвать самыми грязными предметами. Ранее эту же мысль подтвердили ученые Оксфордского университета, которые подсчитали, что каждая банкнота содержит до 26 тысяч бактерий.

Рассуждая о банковских картах, Майкл Браун проводит параллель с деньгами и добавляет, что помимо рук, пластиковые карточки контактируют с банкоматом. В итоге он заключает, что стены метро более безопасны.

Иван Юрьев