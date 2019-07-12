Доля платежей по картам в магазинах впервые превысила 50%, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

О новом рекорде свидетельствуют данные оператора фискальных данных "Такском": в июне 2019-го россияне оплатили картами в общей сложности 54% покупок в магазинах, на расчёт наличными пришлось 46%. Ещё год назад покупатели предпочитали оплачивать картой только 46% покупок, а в 2017 году всего 40%.

Чаще всего россияне расплачиваются картами в спортивных магазинах — в 80% случаев, а на АЗС — 78%, в магазинах косметики — 63%.

Больше всего безналичный расчёт распространён в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. А вот, например, жители Тольятти все еще оплачивают наличными 51% покупок.

Эксперты подмечают, что как правило, выбор платежного средства зависит от того, как гражданам выдают зарплату — наличными или на карту.

Дмитрий Шевченко