Всему виной эквайринг, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Представители сферы торговли передали банкам и платёжным системам, что высокие ставки на эквайринг вынудят их повышать цены. Также ухудшится система скидок, а безналичный расчёт серьёзно забуксует.

Ассоциация компаний розничной торговли в своём обращении констатирует, что ритейлеры недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%.

Такому положению дел способствует высокий уровень комиссии за эквайринг: оплата банковскими картами обходится торговцам в четыре раза дороже, чем расчёт наличными.

Чтобы заместить потерю доходов, ритейлеры будут вынуждены ухудшать условия по работе с "пластиком".