У клиентов Сбербанка начались проблемы с картами при оплате, сообщает DEITA.RU со ссылкой на LIFE. То за одну и ту же покупку списали деньги дважды, то оплата не проходит, а деньги при этом с карты исчезли.

Клиентка позвонила в Сбербанк с жалобой на то, что платеж не прошел, а средства и с карты списались. В результате она осталась без покупки и без денег за городом с детьми. В банке в ответ предложили написать жалобу и подождать ответа в течение десяти дней. Это возмутило женщину, которой пришлось просить в долг посреди дороги и испытывать неудобства. Она потребовала возместить ей моральный ущерб.

У другой клиентки при оплате завис терминал во время оплаты продуктов. Она получила сообщение о списании денег, затем сообщение об отмене операции, затем – зачисление средств на счет обратно. Оплатить покупку удалось только со второго раза.

Иной случай – все деньги с карты исчезли, и она оказалась в минусе. Потом выяснилось, что оплата одной из покупок списалась с карты дважды.

Трудности бывают и у владельцев карт других банков, поскольку система оплаты на самом деле сложная: сначала задействуется банк магазина, затем платежная компания, затем банк покупателя. Сбои иногда случаются, при этом кто виноват – не всегда ясно.

Что делать, если возникли проблемы?

Когда вам пришло СМС-уведомление о том, что деньги сняты, но оплата не произошла – выждите пять минут. Возможно, вы получите сообщение об отмене операции. Если нет – проблема может быть со стороны магазина, поговорите с кассиром. Просите проверить работу аппарата для эквайринга и позвонить в банк, обслуживающий предприятие. После этого либо произойдет возврат снятых денег, либо вам придется звонить уже своему банку.

Не надо оплачивать покупку наличными или другой картой сразу же, иначе есть риск оплатить ее дважды. Если деньги с карты списались, а оплата не прошла, лучше попробуйте провести вторую попытку с ней же: тогда банк-эквайер заметит двойное списание и, возможно, самостоятельно вернет повторный платеж на ваш счет. Но обратиться в службу поддержки для этого вам придется.

Анастасия Туркова