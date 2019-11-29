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Банковские карты россиян обчистит новый вирус
Новый вирус для хищения денег обнаружили российские банки, сообщает DEITA.RU.
Хакары придумали новый вирус, который может самостоятельно заходить в приложение банка на мобильном телефоне и воровать деньги. На сегодняшний день данному вирусу подвержены только смартфоны на базе Android. Информация об этом опубликована в докладе компании Group-IB.
Корреспонденты РБК связались с российскими банками, два из которых подтвердили, что сталкивались с подобным видом мошенничества в этом году. Новый вид вируса, который разработан только в 2019 году, не может открывать всплывающие окна, в которых потенциальная жертва вводит все данные своей банковской карты. Обновленный троян способен на большее — самостоятельно списывать деньги с карты своей жертвы.
Заразиться данным вирусом очень просто. Он замаскирован под различные приложения, например игры или браузеры. Более того, простые файлы, типа книг, тоже могут быть заражены.
Ранее прошла информация о том, что мошенники придумали легкий способ кражи денег с банковских карт обычных граждан. Происходит это вполне традиционным способом, который ранее применялся автоподставщиками.
Екатерина Брязгунова