Банковские карты россиян обчистят под Новый год

Россияне могут стать жертвами мошенничества, приобретая билеты на новогодние и предновогодние утренники в интернете, сообщает DEITA.RU. Как не лишиться крупной суммы с банковской карты, рассказывают представители Роскомнадзора.

Некоторые сайты, на которых продаются билеты для новогодних елок, могут быть использованы с целью сбора персональных данных граждан. Выявить такой ресурс не очень сложно. Главные признаки — при заполнении заявки на билеты сайт просит все персональные данные. Речь идет и о домашнем адресе (адрес доставки), и о фамилии, имени и отчестве, и о номере мобильного телефона, и о реквизитах банковской карты (номер карты, CVV2 / CVC2 код), и даже адресе электронной почты.

В Роскомнадзоре отметили, что, если все эти данные запрашивает ресурс, высока вероятность, что таким образом орудуют аферисты. Поэтому перед тем, как вписывать все свои персональные данные, важно проверить сайт на наличие пользовательского соглашения, SSL сертификата и других важных элементов.

Екатерина Брязгунова