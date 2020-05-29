Банковские карты россиян оказались под угрозой

Держателей банковских карт в России предостерегают от коммуникации с подозрительными пользователями в Сети, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Как стало известно агрегатору, одна из клиенток Альфа-Банка пострадала от своей невнимательности и доверчивости в интернете.

Как оказалось, женщину обманули злоумышленники, которые убедили её перевести им деньги после разговора по компьютерной программе для переговоров Skype.

Изначально клиента хотела просто перевести деньги в Россию, находясь за границей. Однако, ошиблась в выборе валюты и захотела отменить ранее произведённое действие.

Так как звонки из-за рубежа довольно дорогие, она решила позвонить в банк с помощью Skype, что и стало ещё роковой ошибкой, т.к. Альфа-Банк никогда не связывается с держателями своих карт и счетов с помощью этой программы.

В итоге женщине ответили мошенники, которые скрывались за подложными контактами и успешно украли у неё деньги. Специалисты не исключают, что подобная схема работы актуальна и для держателей банковских карт других кредитных организаций в России.