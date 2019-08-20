Кредитные организации получат право блокировать банковские карты в случае получения подозрительных платежей, сообщает DEITA.RU. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании Ассоциации банков России во вторник, 27 августа.

Как пишет «Коммерсант», планируется блокировка карт на срок до одного месяца в том случае, если банк решит, что деньги были зачислены мошенническим путем. Блокировка поможет во время следственных и судебных мероприятий, а также обезопасит жертв мошенничества от потери крупных сумм.

По словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, сегодня обманутые владельцы пластиковых карт узнают о факте мошенничества уже постфактум, когда никто ничего не может сделать. Также Войлуков отметил, что идея ассоциации на данный момент одобрена.

Напомним, что с развитием технологий мошенники придумывают все новые и новые, более совершенные методы кражи денег с банковских карт. По имеющейся информации, ежедневно в России происходит более тысячи мошеннических случаев.

Екатерина Брязгунова