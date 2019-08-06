Новый сервис запустил Сбербанк с пятого августа по всем регионам страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

До конца лета россияне смогут оплачивать покупки не картами, а с использованием QR-кодов. Для этого потребуется мобильное приложение банка.

Уже месяц действует такая система оплаты в Краснодарском крае. Внедрение системы в регионах уже началось. На очереди Санкт-Петербург.

Вскоре для расчетов на кассе потребуется сканировать размещенный там же код. Кассиры увидят информацию о покупке в мобильном приложении для юрлиц. Клиентов других банков подключат к сервису позже.

Анастасия Туркова