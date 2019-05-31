Изменения коснутся операций с картами иностранных банков, сообщает DEITA.RU.

Приход лета ознаменуется для россиян вступлением в силу большого количества новых налогов. В частности, грядут новеллы в использовании банковских карты зарубежных финансовых организаций.

С 27 июня усиливается контроль за операциями по снятию наличных денег с карт иностранных банков.

Теперь российские банки будут фиксировать снятие наличности в своих банкоматах по картам иностранных финансовых организаций. Согласно новому требованию, информацию о подобных операциях в течение трёх дней должна будет поступать в Росфинмониторинг.

В контролирующее ведомство будет отправляться дата и место совершения операции сумма, номер карты, сведения о держателе.

Кроме этого, весьма важного закона, россиян ожидает масса других нововведений с приходом лета.