"Пластик" станет менее привлекателен для граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Обсуждение предстоящего кризиса финансовой состоятельности россиян заставляет банки, выдающие кредиты, плавно подготавливаться к тому, что люди будут менее дисциплинированно возвращать им одолженные деньги.

Впрочем, финансовые организации можно понять ведь статистика говорит сама за себя: рост просроченной задолженности по кредиткам вырос на 2,2%.

По этой причине, банки начали выдать больше кредитных карт, но с меньшими лимитами: предоставленные суммы уменьшились на 6% и составили в среднем 54,5 тысячи рублей.

Специалисты Национального бюро кредитных историй говорят, что такие показатели указывают на кризисные явления в карточном кредитовании. Особенно сильно это наблюдается у малых и средних финансовых организаций.

Динамика в сторону уменьшения лимитов свидетельствует о том, что банки опасаются за платежеспособность заёмщиков и обеспокоены падающими доходами населения.

При этом в банках, опрошенных изданием, отметили, что, как правило, их клиенты в среднем вырабатывают 30–40% от предоставленных им средств.

С 1 октября получить займ в том числе по карте станет сложнее. Вступит в силу требование о расчете показателя долговой нагрузки индивидуально для каждого нового заёмщика.

Дмитрий Шевченко