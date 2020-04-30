Банковские комиссии отменены в России с 1 мая

По решению Банка России с 1 мая в стране кредитным учреждениям с физических лиц запрещено брать комиссию в системе быстрых платежей при переводах в размере до 100 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Система быстрых платежей была разработана Банком России. Сейчас к ней присоединились около 50 кредитных организаций, включая ВТБ, Газпромбанк, Почта Банк, Райффайзенбанк и многие другие. Быстрые переводы можно совершать между клиентами разных банков только по номеру телефона, без использования данных карты.

По решению Центробанка России, с 1 мая 2020 года бесплатными в системе быстрых платежей должны стать переводы в размере до 100 тысяч рублей. Для платежей выше установленного лимита комиссия должна составлять не более 0,5% от суммы при условии, что это не превысит планки в 1,5 тысячи рублей.

Решение об ограничении размеров комиссии Центробанк России принял в конце марта в рамках большого пакета мер поддержки потребителей финансовых услуг на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Для онлайн-покупок продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли, Банк России также прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок.

Напомним, что у Сбербанка с системой быстрых платежей ситуация неоднозначная. Все системообразующие банки России должны были стать участниками системы до 1 октября 2019 года, однако Сбербанк, единственный из этих банков, нарушил условия подключения, за что был оштрафован Центробанком. Глава кредитного учреждения Герман Греф обращал внимание регулятора на то, что, по его мнению, система пока небезопасна.

В 2020 году Сбербанк подключился к централизованной системе быстрых платежей, но услуга пока доступна лишь ограниченному числу клиентов – сервис проходит тестирование. 31 марта 2020 года был совершен первый успешный перевод. После того, как банк убедится, что сервис работает стабильно, переводы через систему быстрых платежей начнут постепенно появляться в «Сбербанк Онлайн».