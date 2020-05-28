Банковские комиссии ждут изменения в июне

В середине июня будет отменен «банковский роуминг», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РГ». Ранее принятый закон вступит в силу.

Закон регулирующий, а точнее отменяющий комиссии за переводы средств внутри банка вне зависимости от региона, вступает в силу в середине июня. Он был принят в середине декабря прошлого года.

Законопроект был разработан еще правительством Медведева. Тогда чиновники посмотрели на то, что банки взымают комиссии за переводы внутри самого банка, если деньги перечисляются из одного региона в другой. ФАС тогда провела проверку и выяснила, что средства вращаются внутри одной кредитной организации, а значит дополнительных затрат на перечисление не должно быть.

Для настройки процессов банкам дали полгода. Сбербанк после принятия закона ввел новые правила, согласно которым комиссия назначается только, если клиент переводит более 50 тысяч рублей в месяц, при этом остальные комиссии были отменены.