Новости
Совбез: Экстремисты разгулялись на карантине
21 Май 2020, 11:45
Путин указал северный путь дальневосточной рыбе
21 Май 2020, 11:15
Хабаровские энергетики вновь одни из лучших в области охраны труда
21 Май 2020, 11:00
Почти 1,5 тысячи: озвучены новые цифры по коронавирусу в Приморье
21 Май 2020, 10:43
Банковские работники в Приморье стали реже красть
21 Май 2020, 10:15
Две юные жительницы Приморья подрались на детской площадке
21 Май 2020, 09:45
Мэрия запретила рубить деревья на скандальной стройке во Владивостоке
21 Май 2020, 09:15
Кредитные каникулы оценили эксперты
21 Май 2020, 08:15
Банковские работники в Приморье стали реже красть
Эксперты отмечают снижение экономических преступлений среди сотрудников финансовых организаций
Количество преступлений связанных с хищением денежных средств среди работников приморских банков снижается, считает председатель Некоммерческого партнерства Лига финансовых институтов, член общественного партнерства Александр Ивашкин.
По словам финансового специалиста, в банковской сфере, как и в любой другой финансовой сфере действуют жесткие системы контроля за каждым рублем с применением высокотехнологичных средств.
«Другой вопрос, что система набора персонала не всегда отвечает критерию взять на работу «чистые руки», так как в душу каждому при приеме на работу не всегда заглянешь, и порой не увидишь в честных глазах потенциального воришки злой умысел», - подчеркнул специалист.
Однако он не исключает случаев, что в редких случаях сотрудники банков преступают закон. Однако количеств подобных преступлений уменьшается, потому что учет действие каждого сотрудника ведется в онлайн-режиме с обязательной архивацией ее действий и видеоконтролем службы безопасности банков.
«Усиливающаяся в последнее время огласка такого рода правонарушений инициируется самими финансовыми институтами в назидание тем, кто намерен в будущем перейти границы дозволенного. Бригадная и коллективная система круговой ответственности сотрудников финансовых учреждений особенно банков, ежедневное сведение балансовых счетов не дает потенциальному преступнику осуществлять свой умысел», - рассказал Александр Ивашкин.
Он добавил, что среди работников кредитных организаций крайне низкий процент людей, готовых пойти на преступление. Однако если произойдет кража, то факт преступления не будет скрыт от общественности.