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Банковские работники в Приморье стали реже красть

пикса банки

Эксперты отмечают снижение экономических преступлений среди сотрудников финансовых организаций

Количество преступлений связанных с хищением денежных средств среди работников приморских банков снижается, считает председатель Некоммерческого партнерства Лига финансовых институтов, член общественного партнерства Александр Ивашкин.

По словам финансового специалиста, в банковской сфере, как и в любой другой финансовой сфере действуют жесткие системы контроля за каждым рублем с применением высокотехнологичных средств.

«Другой вопрос, что система набора персонала не всегда отвечает критерию взять на работу «чистые руки», так как в душу каждому при приеме на работу не всегда заглянешь, и порой не увидишь в честных глазах потенциального воришки злой умысел», - подчеркнул специалист.

Однако он не исключает случаев, что в редких случаях сотрудники банков преступают закон. Однако количеств подобных преступлений уменьшается, потому что учет действие каждого сотрудника ведется в онлайн-режиме с обязательной архивацией ее действий и видеоконтролем службы безопасности банков.

«Усиливающаяся в последнее время огласка такого рода правонарушений инициируется самими финансовыми институтами в назидание тем, кто намерен в будущем перейти границы дозволенного. Бригадная и коллективная система круговой ответственности сотрудников финансовых учреждений особенно банков, ежедневное сведение балансовых счетов не дает потенциальному преступнику осуществлять свой умысел», - рассказал Александр Ивашкин.

Он добавил, что среди работников кредитных организаций крайне низкий процент людей, готовых пойти на преступление. Однако если произойдет кража, то факт преступления не будет скрыт от общественности.

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